Bass und Gitarren-Effekte Produktübersicht: Verzerrer Wegen Reger Nachfrage haben wir Euch hier mal eine Produktübersicht über Gitarren-Effekte und Fußtreter mit Fotos und MP3-Demos zusammengestellt.

Warmup für Gitarre: Chromatische Tonleiter Du bist Gitarrist und möchtest dich verbessern? Du hast schon von \"kontinuierlichem\" Üben gehört, hast aber noch keine Vorstellung wie du das machen sollst? 8 Stunden am Tag hat kein Durchschnittsmusiker Zeit; wie kannst du deine Zeit also effektiv nutzen? Hier ein kurzer Workshop mit einfachen Gitarren-Übungen für zwischendurch...

Recht: Garantie und Gewährleistung - wo ist der Unterschied? Da die Frage nach Garantie und Gewährleistung im Forum immer wieder auftaucht und Musiker durchaus zu den Spezies gehören, die Equipment kaufen das in höheren Preisgefielden angeordnet ist, wollen wir hier mal etwas Aufklärungsarbeit leisten.

Test: Steinberg Virtual Bassist Nach dem Virtual Guitarist, dem Virtual Drummer (Grooveagent) schickt Steinberg nun den nahe liegenden Nachfolger ins Rennen: den Virtual Bassist. Ob dieser \"Bassist\" allerdings mit seinen Kollegen aus Fleisch und Blut mithalten kann bleibt abzuwarten...

Telefon-Akquise für Booking, Management und Plattenvertrag Das Telefon ist das Werkzeug Nummer Eins für Bands und Künstler die versuchen, an Auftritte, Radio-Interviews, Plattenvertrag oder sonstiges ranzukommen. In diesem Artikel wollen wir Euch Hilfestellung dabei geben, wie Ihr aktive Telefon-Akquise betreiben könnt und wie Ihr Euch generell am Telefon richtig verhaltet...

Cubase-Tutorial: MIDI-Aufnahme von (virtuellen) Instrumenten Da im Forum immer wieder Fragen rund um das Thema MIDI-Aufnahme in Cubase SX gestellt werden, haben wir hier ein kleines Tutorial für Euch erstellt.

Tutorial - Grundlagen Arrangement: Song-Elemente Wenn man einen guten Song entwickeln möchte gehört etwas mehr dazu als nur guter Lick auf Gitarre oder Keyboard. Auch der neue absolut genial inspirierte Drum-Groove allein reicht nicht aus, das ganze muss darüber hinaus auch noch in ein Raster gebracht werden. In diesem Arrangement-Tutorial erläutern wir die verschiedenen Parts eines Songs und deren Funktionen.

Alles nur geklaut - Wie schützt man die eigenen Songs? Jede Band will irgendwann an den großen Plattendeal. Dazu ist es aber unerlässlich, das eigene Demo oder die CD an die entsprechenden A&Rs der Label zu schicken. Dies bringt natürlich die Gefahr mit sich, dass sich das Label auf diese Weise kostengünstig mit neuen Song-Ideen versorgen kann.

Buch-Rezension: Monitoring: Lautsprecher für Studio und Hifi Von der Aktivbox bis zur Surround-Abhöre. Dieses Buch behandelt die Grundlagen der Lautsprecher-Systeme, (Studio-Monitore, PA-Systeme und Hifi-Lautsprecher, Surround).

Keyboard Klassiker: Roland JV 1080/2080 XP-80/60 Die JV/XP-Serie von Roland gehört ohne Frage zu den in Ton-Studios am meisten gebrauchten Keyboards. Doch auch heute, wo es schon etwas in die Jahre gekommen ist, lohnt sich unter Umständen die Anschaffung - mit etwas Glück ist es bei Ebay z.B. immer wieder einmal zu einem günstigen Preis zu bekommen.

Buch-Rezension: Synthesizer Programming (Wizoo) Wer träumt nicht davon, sich die abgefahrensten Sounds für seine neusten Hits alle selber zu programmieren? Das Buch Synthesizer Programming von Peter Gorges mag für manchen Musiker der Einstieg in die Welt der Synties sein...

Rechtliche Grundlagen zum Gebrauch eines Bandnamens Der Name ist für eine Band von überaus wichtiger Bedeutung. Durch einen einprägsamen Namen wird die Gruppe wiedererkannt und sie unterscheidet sich damit von anderen Bands. Allerdings birgt dieses Thema auch jede Menge Konfliktstoff...

Gesangsübung: Lockerung und Körperhaltung Bevor mit Atem- und Singübungen begonnen werden kann, muss der Körper gelockert werden. Dies wird oft unterschätzt, der Ton wird zwar nur mit den Stimmbändern erzeugt, aber der gesamte Körper fungiert als Resonanzraum und sollte deswegen genauso als \"Instrument\" angesehen werden, wie die Stimme

Test: Steinberg Halion String Edition (Volume 1) Der Halion String Player ist der neuste Streich von Steinberg an virtuellen Instrumenten im klassischen Bereich - im wahrsten Sinne Wortes, denn wie der Name schon sagt handelt es sich hierbei um einen Sample-Player speziell für Streicher

Ausbau von Studio und Proberaum In diesem Artikel findet Ihr eine ausführliche Anleitung für den Ausbau eines Projektstudios, wie wir es in der Redaktion benutzen, alternativ auch einsetzbar als Deluxe Version eines Proberaumes

Kostenlose Noten zum Download Dass das Kopieren von Notenmaterial eigentlich nicht so ganz legal ist, weiss eigentlich jeder, die Firma Stretta bietet eine Alternative...